المكتب الاعلامي لعكر: حاويات الصوديوم سالفايد لم يتم إنزالها في لبنان

أصدر المكتب الإعلامي لنائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر البيان الاتي: "إن البيان الذي صدر عن مكتب نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر بتاريخ 20 كانون الثاني 2021 حول موضوع الصوديوم سالفايد شرح الآتي:



1. السماح بإنزال الحاويات الواردة الى لبنان والعائدة لمستوردين لبنانيين بعد معاينتها وتفتيشها بوجود الجهة المستوردة.



2. عدم إنزال الحاويات التي تحتوي على صوديوم سالفايد.



3. عدم إنزال أي حاويات في حال عدم حضور الجهة المستوردة.



ووفقا للمعلومات التي وردتنا من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل، ومنعا لأي التباس، إن الشركة الشاحنة هي MSC التي حملت الحاويات على متن سفينتها والتي انطلقت من مرفأ Qingdao - الصين عبر عدة مرافىء وسفن أخرى عائدة للشركة ذاتها الى أن وصلت الى مرفأ بيرايوس في اليونان، حيث تم نقل الحاويات على متن سفينة جديدة عائدة لشركة MSC وهذا واضح في حركة الملاحة ومسار الحاويات وفق الجدول المرفق".





