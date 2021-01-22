لبنان

بيان هام من "الضمان الاجتماعي".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
22-01-2021 | 19:59
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أصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الاتي:
 
"عطفا على كل ما أصدره المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي من مذكرات قضى بموجبها تمديد مفعول مستندات منتهية الصلاحية وذلك بهدف تيسير شؤون المواطنين، مضمونين وأصحاب عمل، وبعد أن لاقت مبادرة المدير العام بتمديد مفعول براءات الذمة المنتهية الصلاحية أصداء إيجابية جدا من قبل جميع أصحاب العمل لاسيما جمعية الصناعيين اللبنانيين الذين أثنوا عليها، رئيسا وأعضاء، لاسيما أن هذا الإجراء من شأنه تحرير الكثير من البضائع العالقة في كل من المطار والمرفأ وبخاصة تلك المتعلقة بالقطاع الصحي من معدات ومستلزمات طبية والتي تعد حاجة ضرورية ملحة في المرحلة الحالية لمواجهة انتشار وباء كورونا، كذلك يساعد هذا التدبير على تحريك العجلة الاقتصادية والتخفيف من حدة الازمة الخانقة التي يعاني منها الشعب اللبناني.
وبناء على المرسوم رقم 7402 تاريخ 22 كانون الثاني 2021 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق عدد 3 تاريخ 22 كانون الثاني 2021، أصدر د.كركي مذكرة إعلامية حملت الرقم الصادر 655 بتاريخ 22 كانون الثاني 2021 قضى بموجبها تمديد مفعول براءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمنتهي مفعولها بين: 31/12/2020 (ضمنا) و30/3/2021 (ضمنا) إلى 31/3/2021".

وشدد كركي على "العاملين في مجال المكننة، بإجراء كل ما يلزم بصورة فورية، من أجل تمكين المعنيين من هذا التدبير الاستفادة منه على وجه السرعة واستلام البضائع العائدة لهم".

وأكد أن "الصندوق إدارة ومستخدمين مستعدون لاتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل تأمين حقوق المواطنين وتسهيل أمورهم وبخاصة في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الخانقة، والأهم كل ما له علاقة بأمنهم الصحي"، كما وشدد على أن "الصندوق سوف يبقى صمام الأمان في بلدنا الحبيب لبنان".
 
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