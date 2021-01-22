لبنان

"قوى الأمن" تقيم حواجز ثابتة ومتنقلة في قرى الدريب

Lebanon 24
22-01-2021 | 20:01
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أقامت عناصر وضباط فصيلة درك القبيات، بإشراف آمر الفصيلة النقيب جاك شكور، حواجز ثابتة ومتنقلة في مختلف القرى والبلدات بمنطقة الدريب.

ودعمت الحواجز بآليات وعدد كبير من العناصر والرتباء، وتم تسطير محاضر بحق مخالفي مضمون القرار.
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