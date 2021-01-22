8
o
بيروت
8
o
طرابلس
9
o
صور
8
o
جبيل
9
o
صيدا
8
o
جونية
9
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
8
o
بشري
9
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"قوى الأمن" تقيم حواجز ثابتة ومتنقلة في قرى الدريب
Lebanon 24
22-01-2021
|
20:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقامت عناصر وضباط فصيلة درك القبيات، بإشراف آمر الفصيلة النقيب جاك شكور، حواجز ثابتة ومتنقلة في مختلف القرى والبلدات بمنطقة الدريب.
ودعمت الحواجز بآليات وعدد كبير من العناصر والرتباء، وتم تسطير محاضر بحق مخالفي مضمون القرار.
مواضيع ذات صلة
"جنون فنون اللبناني".. هكذا تحايل مواطنون على حواجز الأمن خلال الاقفال (فيديو)
Lebanon 24
"جنون فنون اللبناني".. هكذا تحايل مواطنون على حواجز الأمن خلال الاقفال (فيديو)
22/01/2021 22:04:01
22/01/2021 22:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الامن: تنفيذاً لقرار وزير الداخلية، ستقوم قوى الامن الداخلي باطلاق الدوريات واقامة الحواجز في جميع المناطق اللبنانية للتشدد في تنفيذ قرار ضبط التجول ما بين الساعة 9 مساءً والساعة 5 فجراً وملاحقة مخالفات قرار التعبئة منعاً للتجمعات والاكتظاظ
Lebanon 24
قوى الامن: تنفيذاً لقرار وزير الداخلية، ستقوم قوى الامن الداخلي باطلاق الدوريات واقامة الحواجز في جميع المناطق اللبنانية للتشدد في تنفيذ قرار ضبط التجول ما بين الساعة 9 مساءً والساعة 5 فجراً وملاحقة مخالفات قرار التعبئة منعاً للتجمعات والاكتظاظ
22/01/2021 22:04:01
22/01/2021 22:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب في "لبنان القوي": "ما أفصح جنبلاط حين يحاضر بالعفة"
Lebanon 24
نائب في "لبنان القوي": "ما أفصح جنبلاط حين يحاضر بالعفة"
22/01/2021 22:04:01
22/01/2021 22:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
حواجز أمنية ثابتة ومتنقلة في صور للتأكد من تنفيذ قرار التعبئة
Lebanon 24
حواجز أمنية ثابتة ومتنقلة في صور للتأكد من تنفيذ قرار التعبئة
22/01/2021 22:04:01
22/01/2021 22:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
حواجز
تابع
الأكثر قراءة
شعر بأعراض برد وارتفعت حرارته.. كيف أتت نتيجة راغب علامة؟
Lebanon 24
شعر بأعراض برد وارتفعت حرارته.. كيف أتت نتيجة راغب علامة؟
09:00 | 2021-01-22
22/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد يومين من وضع مولودها الثاني.. "كورونا" يخطف الشابة "سوميا"
Lebanon 24
بعد يومين من وضع مولودها الثاني.. "كورونا" يخطف الشابة "سوميا"
15:01 | 2021-01-22
22/01/2021 03:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي تكشف انها ستخضع لعمليتي تجميل.. ماذا قال لها المتابعون؟ (فيديو)
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي تكشف انها ستخضع لعمليتي تجميل.. ماذا قال لها المتابعون؟ (فيديو)
09:00 | 2021-01-22
22/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل "يحرتق"
Lebanon 24
باسيل "يحرتق"
09:06 | 2021-01-22
22/01/2021 09:06:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان ترامب يفاجئ به ضيوفه".. بايدن يتخلى عن "الزر الأحمر النووي" (صور)
Lebanon 24
"كان ترامب يفاجئ به ضيوفه".. بايدن يتخلى عن "الزر الأحمر النووي" (صور)
17:00 | 2021-01-22
22/01/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
21:58 | 2021-01-22
بعد اشكال الشويفات.. بيانٌ للبلدية يكشف حيثيات ما حصل
21:49 | 2021-01-22
حركة "أمل" تحذر من موردين يستغلون هلع المواطنين ويستوردون منتجات غير مطابقة
21:29 | 2021-01-22
نائب في "لبنان القوي": "ما أفصح جنبلاط حين يحاضر بالعفة"
20:40 | 2021-01-22
الحاج حسن: جميع كوادر "حزب الله" الصحية مستنفرة لمواجهة كورونا
20:33 | 2021-01-22
إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري
20:27 | 2021-01-22
حواجز أمنية ثابتة ومتنقلة في صور للتأكد من تنفيذ قرار التعبئة
فيديو
كأس إسبانيا.. "برشلونة" إلى ربع النهائي بصعوبة أمام "كورنيا" من الدرجة الثالثة! (فيديو)
Lebanon 24
كأس إسبانيا.. "برشلونة" إلى ربع النهائي بصعوبة أمام "كورنيا" من الدرجة الثالثة! (فيديو)
21:00 | 2021-01-22
22/01/2021 22:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديث جديد لمتصفح "Chrome" من "غوغل".. إليكم أبرز ميزاته الإضافية! (فيديو)
Lebanon 24
تحديث جديد لمتصفح "Chrome" من "غوغل".. إليكم أبرز ميزاته الإضافية! (فيديو)
18:00 | 2021-01-22
22/01/2021 22:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. لحظة التفجير الانتحاري الثاني في ساحة الطيران وسط بغداد
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. لحظة التفجير الانتحاري الثاني في ساحة الطيران وسط بغداد
09:00 | 2021-01-22
22/01/2021 22:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact