اجتماع بين عبد الصمد وقطار والـ"UNDP" بحث في قانون حق الوصول الى المعلومات

عقد بعد ظهر اليوم، اجتماع تنسيقي عبر تطبيق "زوم"، بين وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، ووزير التنمية الإدارية في حكومة تصريف الاعمال دميانوس قطار، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبناء السلام في لبنان سيلين مويرود، ورئيس برنامج الامم المتحدة الانمائي لمكافحة الفساد في الدول العربية أركان السيبلاني ومديرة مشروع "مكافحة الفساد من أجل تعزيز الثقة بلبنان" نتاشا سركيس.وخصص الاجتماع للبحث في قانون حق الوصول إلى المعلومات، وقد حدد تاريخ 28 الحالي، موعدا لأول دورة توعوية عبر تطبيق "زوم" حول القانون، على أن يشارك فيها مديرو الوحدات في وزارتي الإعلام والتنمية الإدارية و"تلفزيون لبنان"، إضافة إلى موظفي المعلومات. كما تم تحديد تاريخي 2 و4 شباط موعدا لدورة تدريبية حول القانون، على أن تخصص لوزارات الإعلام والبيئة والتنمية الإدارية، وسيتم التأكيد على التاريخين يوم الإثنين المقبل.وكانت عبد الصمد قد ركزت خلال الاجتماع، على "ضرورة تفعيل العمل عن بعد، كي يستمر تنفيذ المشاريع المدرجة على جدول أعمال الوزارة وشركائها المحليين والدوليين وفق المواعيد المتفق عليها سابقا".