لبنان

أبو شرف وأبي صالح: خطة التلقيح تضع الطواقم الطبية في أولى أولويات التلقيح

Lebanon 24
22-01-2021 | 20:23
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أوضح نقيبا الأطباء شرف أبو شرف وسليم أبي صالح في بيان مشترك، أن "نقابة الأطباء شاركت في لجنة لقاح كورونا في وزارة الصحة عبر رئيس لجنة التحقيقات الدكتور مروان الزغبي ونائب نقيب أطباء الشمال الدكتور رشاد علم الدين، وهي لا تزال تتابع هذا الموضوع حتى الوصول الى خواتيمه المرجوة".
 

وأشار البيان إلى أن "خطة التلقيح المتداولة في اللجنة تضع الطواقم الطبية العاملة بمواجهة كورونا، وعلى رأسها الأطباء، في أولى أولويات التلقيح. وبالتالي، فإن أطباء لبنان سيكونون أول من يتلقى لقاح كورونا من شركة فايزر عند وصوله الى لبنان في شباط المقبل"، لافتا إلى أن "التلقيح سيتم بناء على تسجيل مسبق يتم عبر تطبيق وزارة الصحة أوالنقابة"، وقال: "سنعلمكم بتفاصيله كاملة فور جهوزه، وإن هدف التسجيل المسبق ضبط الأوقات والأعداد بهدف حسن تنظيم عملية التلقيح".
 

وأعلن أن "التلقيح سيتم في مراكز معتمدة من وزارة الصحة تضم مستشفيات ومراكز طبية خاصة وحكومية سيعلن عنها فور استكمال لائحتها: حوالى 35 مركزاً في كل المناطق اللبنانية".
 

ودعا الأطباء إلى "عدم الرد على أي طلب تعبئة معلومات غير الذي تطلبه نقابة الأطباء عبر مواقعها وصفحاتها الرسمية".
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