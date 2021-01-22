الحاج حسن: جميع كوادر "حزب الله" الصحية مستنفرة لمواجهة كورونا

غرد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن عبر "تويتر" قائلاً:" تؤكد قيادة منطقة البقاع في حزب الله استنفار جميع كوادرها الصحية لمواجهة كورونا عبر سلسلة خطوات، بدءا من تجهيز مستشفيات المنطقة واستحداث مراكز اتصال (call center) وصولا الى مشروع الرعاية المنزلية ونقل المرضى ودفن ضحايا جائحة كورونا".