لبنان

بعد اشكال الشويفات.. بيانٌ للبلدية يكشف حيثيات ما حصل

Lebanon 24
22-01-2021 | 21:58
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أوضح المكتب الإعلامي في بلدية مدينة الشويفات، في بيان، خلفية الإشكال الذي شهدته محلة دوحة الشويفات وتطور إلى اطلاق نار مساء اليوم الجمعة، وقال: "خلال قيام شرطة بلدية مدينة الشويفات بدوريتها المعتادة وتوجيه الإنذارات وقمع المخالفات في مختلف أحياء المدينة، تطبيقاً وتنفيذاً لتدابير قرار التعبئة العامة وحرصاً على الالتزام التام من قبل المواطنين منعاً انتشار فيروس كورونا، حصل تلاسن فما بين عناصر من الشرطة وأحد المواطنين في منطقة دوحة الشويفات وتطور إلى اطلاق نار مما أدى إلى تدخل القوى الأمنية. 
 
 
يهم المكتب الإعلامي التوضيح أن البلدية لم تتقاعس يوماً عن خدمة المواطنين من كافة أحياء المدينة دون التمييز بين مواطن وآخر ووفق امكانياتها، إلا أن التعدي على البلدية غير مقبول جملة وتفصيلاً، كما تضع هذا الإشكال في عهدة القوى الأمنية وما يظهره التحقيق لملاحقة المخلين بالأمن وسوقهم أمام المراجع المختصة. 
 
وتشير البلدية إلى ضرورة التعاون معها والالتزام بالتدابير الصادرة عن المراجع المختصة".
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