الجيش: تسجيل 4 خروقات جوية معادية من فوق البحر غرب صيدا

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 22/ 1/ 2021 اعتبارا من الساعة 3.53 ولغاية الساعة 4.08 تم تسجيل /4/ خروقات جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، من فوق البحر غرب مدينة صيدا واتجهت شمالا مقابل بلدة القليعات، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 4.08 من فوق البحر غرب صيدا. وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".