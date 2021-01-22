طليس في نداء للسائقين: للإلتزام بتنفيذ قرار الإقفال العام

توجه رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس الى رؤساء واعضاء نقابات النقل البري والسائقين على جميع الاراضي اللبنانية بالنداء التالي: "لطالما كنتم منذ عشرات السنين الشريان الذي يوصل مناطق لبنان بعضها ببعضٍ فرحاً وسعادةً طلباً للعلم والعمل واستنهاضاً للاقتصاد. اما وقد وقعنا مع غيرنا من اللبنانيين والمقيمين في المحظور الذي نهايته نهاية لحياتنا مع احبّتنا ما لم نعضُّ على جراح ألم لقمة العيش وصولاً الى تجاوز هذه المحنة التي غزت وطننا الحبيب لبنان دون استئذان، والعودة الى حياتنا الطبيعية ومعنا عائلاتنا بصحة جيدة".

وأضاف: " أمام هذا الواقع أتمنى عليكم وأتوسل إليكم الالتزام بتنفيذ قرار الاقفال العام لنكون قدوة في حماية مجتمعاتنا وأهلنا. إلّا ان هذا لم ولن يعفينا من مسؤولياتنا أمامكم وتجاهكم في تحقيق الامور التي تخفّف عنكم عبء متطلبات الحياة. من هنا فإنّنا نودُّ إعلامكم بأننا في اتحادات ونقابات قطاع النقل البري عملنا ونعمل على: