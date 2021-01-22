لبنان

بو عاصي: الدعم للمواطن لا المافيا

Lebanon 24
22-01-2021 | 23:03
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غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "جريمة تفلت الحدود في عنق كل لا مسؤول متواطىء على الوطن والمواطنين.الدعم للمواطن لا للمافيا."
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