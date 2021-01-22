بو عاصي: الدعم للمواطن لا المافيا

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "جريمة تفلت الحدود في عنق كل لا مسؤول متواطىء على الوطن والمواطنين.الدعم للمواطن لا للمافيا."

