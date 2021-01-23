إتصالات لرأب الصدع بين عون والحريري

أشارت مصادر سياسية متابعة عبر "الأنباء" الكويتية الى اتصالات على مستوى مرجعيات دينية وسياسية لرأب الصدع بين الرئاستين الأولى والثالثة، لكنها تستبعد ان تجدي نفعا في هذا الوقت، في ظل هبوط الأخلاق السياسية على مختلف المستويات.