توزيع عشوائي

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Lebanon 24
23-01-2021 | 04:18
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تتنافس جمعيات حزبية ونواب ومسؤولون محليون على توزيع ادوية يعتقد انها تساعد في الشفاء من مرض كورونا من دون حسيب او رقيب ما يمكن ان يؤدي الى مضاعفات خطيرة على المواطنين.
المصدر: النهار
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