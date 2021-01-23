لبنان

أين اللقاء التشاوري؟

Lebanon 24
23-01-2021 | 04:18
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لوحظ ان اللقاء التشاوري السني لم يتحرك في الاتصالات الحكومية الاخيرة ولم يطالب بحقيبة او ما شابه.
المصدر: النهار
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