لبنان

مرشحون الى الرئاسة

Lebanon 24
23-01-2021 | 04:18
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بدأ الترويج للائحة تضم خمسة اسماء مرشحة للرئاسة من خارج رؤساء الاحزاب المسيحية والكتل النيابية وتضم نائبا حاليا واربعة وزراء سابقين يمكن ان يشكل كل منهم نقطة تلاق وتقاطع بين المعنيين بالملف اللبناني   وتردد انه بدأ الترويج لها في الخارج رغم المدة الفاصلة عن الاستحقاق.
المصدر: النهار
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