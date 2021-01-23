مرشحون الى الرئاسة

بدأ الترويج للائحة تضم خمسة اسماء مرشحة للرئاسة من خارج رؤساء الاحزاب المسيحية والكتل النيابية وتضم نائبا حاليا واربعة وزراء سابقين يمكن ان يشكل كل منهم نقطة تلاق وتقاطع بين المعنيين بالملف اللبناني وتردد انه بدأ الترويج لها في الخارج رغم المدة الفاصلة عن الاستحقاق.