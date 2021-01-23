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Lebanon 24
23-01-2021
|
04:18
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يبدي مرجع رئاسي قلقه ومخاوفه من الأيام المقبلة خصوصاً على صعيد المؤسسات الدستورية التي قد تكون عرضةً للتجاذب، ما يؤدي إلى شلّها.
المصدر: النهار
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