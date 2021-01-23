لبنان

سؤال حول معاملات

Lebanon 24
23-01-2021 | 04:28
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ينشط عدد من كبار الموظفين الرسميين في تخليص معاملات التجار المتعلقة باستيراد السلع المدعومة والحوالات المالية العائدة لها، ما يثير الريبة حول شفافية هذه المعاملات لا سيما وأن متابعتها تتم «بالمراسلة» بين موظفين لا يداومون في إداراتهم.
المصدر: نداء الوطن
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