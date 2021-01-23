سؤال حول معاملات

ينشط عدد من كبار الموظفين الرسميين في تخليص معاملات التجار المتعلقة باستيراد السلع المدعومة والحوالات المالية العائدة لها، ما يثير الريبة حول شفافية هذه المعاملات لا سيما وأن متابعتها تتم «بالمراسلة» بين موظفين لا يداومون في إداراتهم.