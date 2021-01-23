لبنان

جبهة المعارضة الموحدة... القوات تقود المسيرة والعراقيل كثيرة

Lebanon 24
23-01-2021 | 06:00
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كتبت إيناس شري في "الشرق الأوسط" تحت عنوان "عراقيل أمام دعوة "القوات" لجبهة معارضة موحدة "الكتائب" يغرّد خارجها و"الاشتراكي" لا يعتبرها أولوية : تصطدم محاولات حزب "القوات اللبنانية" تشكيل "جبهة إنقاذ معارضة" من أجل الدفع لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، بموانع معظم القوى المعارضة التي يمكن لـ"القوات" التعويل عليها، وخصوصاً حزب "الكتائب" الذي يعمل على جبهة منفصلة، و"الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي يعطي الأولوية لتشكيل الحكومة وقانون الانتخاب. 
ويلفت مصدر في القوات لـ"الشرق الأوسط" إلى أن العراقيل لن تمنع "القوات" كحزب معارض من مد اليد لتوحيد الصفوف انطلاقاً من أسباب موجبة، تتلخّص بأن غياب جبهة موحدة للمعارضة تعني أن المنتصر سيكون الفريق الحاكم والخاسر قوى المعارضة نفسها، وبطبيعة الحال الشعب اللبناني؛ الأمر الذي يجعل "القوات" غير قادر على الوقوف مكتوف الأيدي.
ويقول المصدر، إنه رغم معرفة حزب "القوات" مسبقاً بمواقف بعض القوى السياسية يصرّ على مد اليد والقول إنه لا يجوز أن تستمر القوى المعارضة في التمترس خلف عنوان معين من دون توحيد الجهود لتشكيل قوة ضاغطة للوصول إلى الأهداف المرجوة والتي تتفق عليها وهي تغيير السلطة، من دون استبعاد دور شخصيات مستقلة ومجموعات المجتمع المدني.
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المصدر: الشرق الأوسط
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