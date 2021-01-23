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لبنان
ترقب لموقف بايدن في المنطقة... ولبنان على رصيف الانتظار
Lebanon 24
23-01-2021
|
06:08
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كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن" يشكّل رحيل دونالد ترمب مبعث ارتياح بذاته، ويؤشر الى مرحلة جديدة مختلفة مقبلة على المنطقة برمتها. وقد استعدت لها دول الخليج وتحسّب لها العرب والايرانيون على حد سواء. في الاساس يمكن الحديث بثقة عن بذور اولى بدأت تغرسها دول عربية على طريق العلاقة الخليجية مع ايران. بدأت بعض الدول في الخليج كما ايران تستشعر الحاجة الى تبدل في مناخ العلاقة المتوترة.
واذا كان الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن لم يعلن اي موقف على صلة بملفات المنطقة او لم يتخذ اي اجراء تجاه ايران، الا أن الاخيرة تنظر بايجابية الى تولي الرئيس الجديد وهي وضعت للتعاطي معه استراتيجية عبّر عنها وزير خارجيتها جواد ظريف يوم أعلن مؤخراً عن سياسة خطوة مقابل خطوة اي ان الايراني ينتظر خطوة من الاميركي كي يلاقيه بخطوة مشابهة.
وتابعت: مؤخراً وبعد تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، لم تعد تخفي الامارات دعمها للرجل وهي ابلغت هذه الحقيقة مسبقاً الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولذا هي في صدد دعمه والبداية منح لبنان من خلاله مليون لقاح ضد كورونا. ويعول الحريري ذاته على دور للامارات في تليين الموقف السعودي تجاهه والذي لا بد ان يحصل في ظل التحولات التي ستقبل عليها المنطقة.
وفي خضم مرحلة التحولات الجارية في المنطقة، يقف لبنان على رصيف الانتظار حيث لا تزال المبادرة الفرنسية في غرفة العناية وليس معروفاً ما اذا كانت الايام المقبلة ستشهد إعادة انتعاش لهذه المبادرة لا سيما في ضوء اي اتفاق ايراني - اميركي مرتقب، لكنّ الأمل في ذلك لا يزال ضئيلاً والمطلوب أقله حتى الآن أن تبقى ولو مجرد شعار يستظل تحته المسؤولون في لبنان.
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المصدر:
نداء الوطن
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