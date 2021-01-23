لبنان

جبهة لبنانية للإنقاذ

Lebanon 24
23-01-2021 | 06:14
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كتب نجم الهاشم في " نداء الوطن": عندما التقى رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمّام سلام، حُكي عن انطلاق البحث في تشكيل جبهة جديدة معارضة للعهد، من دون الذهاب إلى التفاصيل والخلفيات والأبعاد ومن دون أن ينتج عن ذلك الإجتماع أي بلورة عمَلية لتشكيل مثل هذه الجبهة. هي ليست الجبهة المحتملة الوحيدة التي يحكى عنها، ذلك أن هناك من يدعو إلى جبهات معارضة أخرى. فهل يمكن أن تلتقي كل هذه الدعوات في جبهة لبنانية واحدة للإنقاذ؟

إن القوى المعارضة للعهد ولـ"حزب الله" تستطيع، إن أرادت أن تتوحّد، تغيير الوضع القائم، خصوصاً أنها تمتلك من القدرات ما يفوق بكثير قدرات معارضة كميل شمعون وكمال جنبلاط قبل سبعين عاماً. هذه القدرات إن وضعت في الإتجاه الصحيح تستطيع أن تكون جبهة لبنانية وطنية للإنقاذ تحمل على كتفيها عبء ثورة الأرز وثورة 17 تشرين وقوة الشارع. جبهة تحصد الأكثرية النيابية وتنتخب رئيساً جديداً للجمهورية وتشكّل حكومة إنقاذ، وتعـــيد الحياة الديموقراطية إلى البلد وتستعيده من جهنّم وتحيي فيه الأمل.
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المصدر: نداء الوطن
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