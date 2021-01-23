لبنان

الدواء مفقود في لبنان... صحّة المواطنين في خطر

Lebanon 24
23-01-2021 | 06:16
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كتبت جويل فغالي في "نداء الوطن" إنذار حاكم مصرف لبنان في نهاية العام الماضي عن الإنتهاء من دعم المواد الأساسية وفي طليعتها الدواء، أدى إلى الفوضى وتهافت المواطنين على تخزين كميات كبيرة منه، الأمر الذي أوصل الى فقدان الدواء وشحّه. ويؤكد نقيب الصيادلة غسان الأمين أن "الأدوية الموجودة في المنازل أكثر من تلك الموجودة في المستودعات وعند الوكلاء". في حين يشير نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة إلى أنه "خلال 15 يوماً تم مد السوق بـ200 ألف علبة "أسبرين" و250 ألف علبة "أسبيكوت" وهو بديل لبناني لـ"أسبرين"، ورغم ذلك فإن الصنفين مقطوعان في العدد الأكبر من الصيدليات". واستمر الوضع بالتفاقم، خاصة وان حاكم مصرف لبنان اطلق الإنذار ولم يتخذ اي مبادرة لتطمين الشعب والتخفيف من مخاوفهم.
جبارة شدد، على أن "غياب الثقة بين المواطن والدولة أدى إلى الخوف والهلع اللذين يدفعان اللبنانيين للتهافت على التخزين الذي بات يشكل سبباً رئيسياً لأزمة الدواء، يضاف إليه تراجع الكميات التي يتم استيرادها نتيجة الآلية المعتمدة مع مصرف لبنان للحصول على الدولار المدعوم". كما أدى تهريب الادوية المدعومة على سعر 1515 ليرة الى خارج لبنان، بغية جني ارباح طائلة واحتكار مستوردي الادوية، الى زيادة شح الدواء.
 
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المصدر: نداء الوطن
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