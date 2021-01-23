13
o
بيروت
16
o
طرابلس
8
o
صور
17
o
جبيل
8
o
صيدا
17
o
جونية
7
o
النبطية
2
o
زحلة
4
o
بعلبك
10
o
بشري
7
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الدواء مفقود في لبنان... صحّة المواطنين في خطر
Lebanon 24
23-01-2021
|
06:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت جويل فغالي في "نداء الوطن" إنذار حاكم مصرف لبنان في نهاية العام الماضي عن الإنتهاء من دعم المواد الأساسية وفي طليعتها الدواء، أدى إلى الفوضى وتهافت المواطنين على تخزين كميات كبيرة منه، الأمر الذي أوصل الى فقدان الدواء وشحّه. ويؤكد نقيب الصيادلة غسان الأمين أن "الأدوية الموجودة في المنازل أكثر من تلك الموجودة في المستودعات وعند الوكلاء". في حين يشير نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة إلى أنه "خلال 15 يوماً تم مد السوق بـ200 ألف علبة "أسبرين" و250 ألف علبة "أسبيكوت" وهو بديل لبناني لـ"أسبرين"، ورغم ذلك فإن الصنفين مقطوعان في العدد الأكبر من الصيدليات". واستمر الوضع بالتفاقم، خاصة وان حاكم مصرف لبنان اطلق الإنذار ولم يتخذ اي مبادرة لتطمين الشعب والتخفيف من مخاوفهم.
جبارة شدد، على أن "غياب الثقة بين المواطن والدولة أدى إلى الخوف والهلع اللذين يدفعان اللبنانيين للتهافت على التخزين الذي بات يشكل سبباً رئيسياً لأزمة الدواء، يضاف إليه تراجع الكميات التي يتم استيرادها نتيجة الآلية المعتمدة مع مصرف لبنان للحصول على الدولار المدعوم". كما أدى تهريب الادوية المدعومة على سعر 1515 ليرة الى خارج لبنان، بغية جني ارباح طائلة واحتكار مستوردي الادوية، الى زيادة شح الدواء.
لقراءة المقال كاملاً اضغط
هنا
المصدر:
نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة
شعر بأعراض برد وارتفعت حرارته.. كيف أتت نتيجة راغب علامة؟
Lebanon 24
شعر بأعراض برد وارتفعت حرارته.. كيف أتت نتيجة راغب علامة؟
09:00 | 2021-01-22
22/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد يومين من وضع مولودها الثاني.. "كورونا" يخطف الشابة "سوميا"
Lebanon 24
بعد يومين من وضع مولودها الثاني.. "كورونا" يخطف الشابة "سوميا"
15:01 | 2021-01-22
22/01/2021 03:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي تكشف انها ستخضع لعمليتي تجميل.. ماذا قال لها المتابعون؟ (فيديو)
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي تكشف انها ستخضع لعمليتي تجميل.. ماذا قال لها المتابعون؟ (فيديو)
09:00 | 2021-01-22
22/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل "يحرتق"
Lebanon 24
باسيل "يحرتق"
09:06 | 2021-01-22
22/01/2021 09:06:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان ترامب يفاجئ به ضيوفه".. بايدن يتخلى عن "الزر الأحمر النووي" (صور)
Lebanon 24
"كان ترامب يفاجئ به ضيوفه".. بايدن يتخلى عن "الزر الأحمر النووي" (صور)
17:00 | 2021-01-22
22/01/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:34 | 2021-01-23
حراك فرنسي باتجاه الدفع بالمبادرة من جديد؟
07:24 | 2021-01-23
سالكة أم مقطوعة.. إليكم حال الطرقات صباح اليوم
07:20 | 2021-01-23
أجواء "غير مطمئنة" وتحذير من وضع مأساوي مخيف!
07:11 | 2021-01-23
وضع شاذ في لبنان قد يجرّ مخاطر كبرى...
07:10 | 2021-01-23
نفور سياسي وشخصي بين عون والحريري!
07:03 | 2021-01-23
هل تُهرّب حكومة تكنوسياسية؟
فيديو
كأس إسبانيا.. "برشلونة" إلى ربع النهائي بصعوبة أمام "كورنيا" من الدرجة الثالثة! (فيديو)
Lebanon 24
كأس إسبانيا.. "برشلونة" إلى ربع النهائي بصعوبة أمام "كورنيا" من الدرجة الثالثة! (فيديو)
21:00 | 2021-01-22
23/01/2021 07:45:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديث جديد لمتصفح "Chrome" من "غوغل".. إليكم أبرز ميزاته الإضافية! (فيديو)
Lebanon 24
تحديث جديد لمتصفح "Chrome" من "غوغل".. إليكم أبرز ميزاته الإضافية! (فيديو)
18:00 | 2021-01-22
23/01/2021 07:45:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. لحظة التفجير الانتحاري الثاني في ساحة الطيران وسط بغداد
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. لحظة التفجير الانتحاري الثاني في ساحة الطيران وسط بغداد
09:00 | 2021-01-22
23/01/2021 07:45:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact