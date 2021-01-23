لبنان

موقف تصعيدي!

Lebanon 24
23-01-2021 | 06:22
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موقف تصعيدي من المتوقع أن يصدر عن مرجعية غير مدنية بعد ضرب كل مبادراته ودعواته لمرجع رسمي بعرض الحائط، بحسب ما ورد في "مرصد" جريدة "الأنباء" الإلكترونية. 

المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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