موقف تصعيدي من المتوقع أن يصدر عن مرجعية غير مدنية بعد ضرب كل مبادراته ودعواته لمرجع رسمي بعرض الحائط، بحسب ما ورد في "مرصد" جريدة "الأنباء" الإلكترونية.



