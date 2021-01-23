لبنان

الصحة تبدّل أرقامها أسرع من "كورونا"... خطوط المؤسسات الساخنة "باردة"

Lebanon 24
23-01-2021 | 06:23
A-
A+
Doc-P-786928-637469801421211662.jpg
Doc-P-786928-637469801421211662.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت نوال نصر في "نداء الوطن" نحيا في بلد كل شيء فيه ساخن إلا "الخطوط الساخنة" التي هي، في المبدأ، "من أجلنا". فهل صادف ان اتصلتم بخطّ ساخن و"بردت" همتكم وأنتم تنتظرون الإجابة؟ هل صادف أن اتصلتم بخط وزارة الصحة العامة الساخن؟ هل اتصلتم بخط مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الساخن؟ هل اتصلتم بخطوط مصالح المياه والكهرباء والبيئة والعمل والتربية الساخنة؟
 
ما يهمنا اليوم أكثر من أي اهتمام سبق في أي يوم آخر هو مصير الإتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة العامة. فالصحة تسبق أي اهتمام فكيف حالها في زمن "كورونا"؟ نبحث عن خط وزارة الصحة الساخن فنجد بدل الرقم أرقاماً. 1214. هو خط ساخن لكن سرعان ما ندرك أن الوزارة تعتذر من "المواطنين الكرام" عن تلقي الإتصالات عليه بسبب عطل تقني وتضع بديلاً عنه الرقم 594459 01/. نتصل. لا أحد يجيب. نبحث أكثر. ثمة رقم آخر هو 1787. نتصل عليه وننتظر. فنتلقى إجابة صوتية: مرحباً بكم على الخط الساخن لكوفيد-19 في وزارة الصحة. ولخدمتكم بشكل أفضل سيتم تسجيل هذه المكالمة. لطلب المعلومات اختر رقم 1. لطلب الاستشفاء اختر رقم 2. نختار 1 فيجيبنا التسجيل الصوتي: حالياً كل الخطوط مشغولة. الرجاء الانتظار او معاودة الاتصال. نعود ونتصل ونختار رقم 2 فيتكرر الجواب نفسه. ننتظر. نكرر الإتصال. وننتظر كثيراً الى أن نملّ. البرودة واضحة في الخط الساخن في وزارة الصحة. نتصل بمستشفى رفيق الحريري. ثمة رقم هاتف هو 820830 01 وهناك رقم خلوي واتساب هو:897961 76 وهناك اتصال ساخن من خلال سكايب. مستشفى رفيق الحريري يعلن ان خطه الساخن هو للاستجابة للطوارئ. وهذا طبعاً ما هو مطلوب اليوم.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
المصدر: نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:34 | 2021-01-23
07:24 | 2021-01-23
07:20 | 2021-01-23
07:11 | 2021-01-23
07:10 | 2021-01-23
07:03 | 2021-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website