الصحة تبدّل أرقامها أسرع من "كورونا"... خطوط المؤسسات الساخنة "باردة"

ما يهمنا اليوم أكثر من أي اهتمام سبق في أي يوم آخر هو مصير الإتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة العامة. فالصحة تسبق أي اهتمام فكيف حالها في زمن "كورونا"؟ نبحث عن خط وزارة الصحة الساخن فنجد بدل الرقم أرقاماً. 1214. هو خط ساخن لكن سرعان ما ندرك أن الوزارة تعتذر من "المواطنين الكرام" عن تلقي الإتصالات عليه بسبب عطل تقني وتضع بديلاً عنه الرقم 594459 01/. نتصل. لا أحد يجيب. نبحث أكثر. ثمة رقم آخر هو 1787. نتصل عليه وننتظر. فنتلقى إجابة صوتية: مرحباً بكم على الخط الساخن لكوفيد-19 في وزارة الصحة. ولخدمتكم بشكل أفضل سيتم تسجيل هذه المكالمة. لطلب المعلومات اختر رقم 1. لطلب الاستشفاء اختر رقم 2. نختار 1 فيجيبنا التسجيل الصوتي: حالياً كل الخطوط مشغولة. الرجاء الانتظار او معاودة الاتصال. نعود ونتصل ونختار رقم 2 فيتكرر الجواب نفسه. ننتظر. نكرر الإتصال. وننتظر كثيراً الى أن نملّ. البرودة واضحة في الخط الساخن في وزارة الصحة. نتصل بمستشفى رفيق الحريري. ثمة رقم هاتف هو 820830 01 وهناك رقم خلوي واتساب هو:897961 76 وهناك اتصال ساخن من خلال سكايب. مستشفى رفيق الحريري يعلن ان خطه الساخن هو للاستجابة للطوارئ. وهذا طبعاً ما هو مطلوب اليوم.

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كتبت نوال نصر في "نداء الوطن" نحيا في بلد كل شيء فيه ساخن إلا "الخطوط الساخنة" التي هي، في المبدأ، "من أجلنا". فهل صادف ان اتصلتم بخطّ ساخن و"بردت" همتكم وأنتم تنتظرون الإجابة؟ هل صادف أن اتصلتم بخط وزارة الصحة العامة الساخن؟ هل اتصلتم بخط مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الساخن؟ هل اتصلتم بخطوط مصالح المياه والكهرباء والبيئة والعمل والتربية الساخنة؟