13
o
بيروت
16
o
طرابلس
8
o
صور
17
o
جبيل
8
o
صيدا
17
o
جونية
7
o
النبطية
2
o
زحلة
4
o
بعلبك
10
o
بشري
7
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الصحة تبدّل أرقامها أسرع من "كورونا"... خطوط المؤسسات الساخنة "باردة"
Lebanon 24
23-01-2021
|
06:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت نوال نصر في "نداء الوطن" نحيا في بلد كل شيء فيه ساخن إلا "الخطوط الساخنة" التي هي، في المبدأ، "من أجلنا". فهل صادف ان اتصلتم بخطّ ساخن و"بردت" همتكم وأنتم تنتظرون الإجابة؟ هل صادف أن اتصلتم بخط وزارة الصحة العامة الساخن؟ هل اتصلتم بخط مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الساخن؟ هل اتصلتم بخطوط مصالح المياه والكهرباء والبيئة والعمل والتربية الساخنة؟
ما يهمنا اليوم أكثر من أي اهتمام سبق في أي يوم آخر هو مصير الإتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة العامة. فالصحة تسبق أي اهتمام فكيف حالها في زمن "كورونا"؟ نبحث عن خط وزارة الصحة الساخن فنجد بدل الرقم أرقاماً. 1214. هو خط ساخن لكن سرعان ما ندرك أن الوزارة تعتذر من "المواطنين الكرام" عن تلقي الإتصالات عليه بسبب عطل تقني وتضع بديلاً عنه الرقم 594459 01/. نتصل. لا أحد يجيب. نبحث أكثر. ثمة رقم آخر هو 1787. نتصل عليه وننتظر. فنتلقى إجابة صوتية: مرحباً بكم على الخط الساخن لكوفيد-19 في وزارة الصحة. ولخدمتكم بشكل أفضل سيتم تسجيل هذه المكالمة. لطلب المعلومات اختر رقم 1. لطلب الاستشفاء اختر رقم 2. نختار 1 فيجيبنا التسجيل الصوتي: حالياً كل الخطوط مشغولة. الرجاء الانتظار او معاودة الاتصال. نعود ونتصل ونختار رقم 2 فيتكرر الجواب نفسه. ننتظر. نكرر الإتصال. وننتظر كثيراً الى أن نملّ. البرودة واضحة في الخط الساخن في وزارة الصحة. نتصل بمستشفى رفيق الحريري. ثمة رقم هاتف هو 820830 01 وهناك رقم خلوي واتساب هو:897961 76 وهناك اتصال ساخن من خلال سكايب. مستشفى رفيق الحريري يعلن ان خطه الساخن هو للاستجابة للطوارئ. وهذا طبعاً ما هو مطلوب اليوم.
لقراءة المقال كاملاً اضغط
هنا
المصدر: نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة
شعر بأعراض برد وارتفعت حرارته.. كيف أتت نتيجة راغب علامة؟
Lebanon 24
شعر بأعراض برد وارتفعت حرارته.. كيف أتت نتيجة راغب علامة؟
09:00 | 2021-01-22
22/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد يومين من وضع مولودها الثاني.. "كورونا" يخطف الشابة "سوميا"
Lebanon 24
بعد يومين من وضع مولودها الثاني.. "كورونا" يخطف الشابة "سوميا"
15:01 | 2021-01-22
22/01/2021 03:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي تكشف انها ستخضع لعمليتي تجميل.. ماذا قال لها المتابعون؟ (فيديو)
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي تكشف انها ستخضع لعمليتي تجميل.. ماذا قال لها المتابعون؟ (فيديو)
09:00 | 2021-01-22
22/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل "يحرتق"
Lebanon 24
باسيل "يحرتق"
09:06 | 2021-01-22
22/01/2021 09:06:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان ترامب يفاجئ به ضيوفه".. بايدن يتخلى عن "الزر الأحمر النووي" (صور)
Lebanon 24
"كان ترامب يفاجئ به ضيوفه".. بايدن يتخلى عن "الزر الأحمر النووي" (صور)
17:00 | 2021-01-22
22/01/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:34 | 2021-01-23
حراك فرنسي باتجاه الدفع بالمبادرة من جديد؟
07:24 | 2021-01-23
سالكة أم مقطوعة.. إليكم حال الطرقات صباح اليوم
07:20 | 2021-01-23
أجواء "غير مطمئنة" وتحذير من وضع مأساوي مخيف!
07:11 | 2021-01-23
وضع شاذ في لبنان قد يجرّ مخاطر كبرى...
07:10 | 2021-01-23
نفور سياسي وشخصي بين عون والحريري!
07:03 | 2021-01-23
هل تُهرّب حكومة تكنوسياسية؟
فيديو
كأس إسبانيا.. "برشلونة" إلى ربع النهائي بصعوبة أمام "كورنيا" من الدرجة الثالثة! (فيديو)
Lebanon 24
كأس إسبانيا.. "برشلونة" إلى ربع النهائي بصعوبة أمام "كورنيا" من الدرجة الثالثة! (فيديو)
21:00 | 2021-01-22
23/01/2021 07:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديث جديد لمتصفح "Chrome" من "غوغل".. إليكم أبرز ميزاته الإضافية! (فيديو)
Lebanon 24
تحديث جديد لمتصفح "Chrome" من "غوغل".. إليكم أبرز ميزاته الإضافية! (فيديو)
18:00 | 2021-01-22
23/01/2021 07:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. لحظة التفجير الانتحاري الثاني في ساحة الطيران وسط بغداد
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. لحظة التفجير الانتحاري الثاني في ساحة الطيران وسط بغداد
09:00 | 2021-01-22
23/01/2021 07:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact