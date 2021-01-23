لبنان

دور خارج الحدود

Lebanon 24
23-01-2021 | 06:25
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دور لجهة داخلية بدأت خيوطه بالظهور إعلاميًا في ملف قضائي جاء من خارج الحدود، بحسب ما ورد في "مرصد" جريدة "الأنباء" الإلكترونية. 
المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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