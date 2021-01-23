لبنان

الحجيري: ما عندو همّ الا صهرو

Lebanon 24
23-01-2021 | 06:53
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قال عضو كتلة "المستقبل"، النائب بكر الحجيري، لجريدة "الأنباء" الالكترونية: " عن أي بلد يمكن ان نتحدث وعن أية جمهورية، بوجود رئيس جمهورية لا همّ عنده سوى الدفاع عن صهره ويتعاطى مع الدولة بهذه الخفة وهذا الاستلشاق". وأضاف: "لقد وعدنا بجهنم، فأصبحنا بأخطر من جهنم بكثير"، مشيراً إلى أنّهم "يتهمون (الرئيس سعد) الحريري بأنه المشكلة ويطالبونه بالاعتذار، فيما هم أصل المشكلة وعليهم ان يعتذروا من كل اللبنانيين"، واصفاً تصرف رئيس الجمهورية بأنه "ادانة لنفسه وللرئاسة".
وأشار الحجيري إلى أن "الحريري لا يتعاطى الا بأدب وكل ما قام به كان وفق الاصول"، سائلاً عون عما "اذا كان يعني له شيئاً لبنان الكبير أم أصبح يحنّ إلى لبنان الصغير وكأنه يريد وطنا على قياسه".
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