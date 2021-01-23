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لبنان
مرحلة خطيرة بلا أضرار!
Lebanon 24
23-01-2021
|
06:58
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إعترف حزب فاعل بأنّ مرحلة خطيرة كان يتحسّب لها مرّت بلا أضرار وهو يترقب المرحلة المقبلة، بحسب ما ورد في أسرار صحيفة "الجمهورية".
المصدر: الجمهورية
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