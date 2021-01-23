سئل مسؤول بارز عمّا اذا كان قد شعر من مقرّه بالهزة الأرضية التي حصلت فقال: "من كِتر الهزات ما بقى نحس بشي"، بحسب ما ورد في أسرار صحيفة "الجمهورية".