لبنان

"من كِتر الهزات ما بقى نحس بشي"

Lebanon 24
23-01-2021 | 06:59
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سئل مسؤول بارز عمّا اذا كان قد شعر من مقرّه بالهزة الأرضية التي حصلت فقال: "من كِتر الهزات ما بقى نحس بشي"، بحسب ما ورد في أسرار صحيفة "الجمهورية". 
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لبنان

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