لبنان

نفور سياسي وشخصي بين عون والحريري!

Lebanon 24
23-01-2021 | 07:10
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يتّضح من عمق الخلاف ين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري أنّ الأفق مسدود بالكامل في غياب الارادة الجدية والصادقة لتأليف الحكومة، ذلك أنّ المشترك بين عون والحريري، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجمهورية"، ليست إرادة التأليف، بل النفور السياسي والشخصي، وهذا ما يؤكّده العاملون على ردم الهوّة بينهما، ولا تنفيه أوساطهما، يضاف الى ذلك تغليب سياسة النوافذ والابواب المغلقة على أيّ محاولة لإحداث اختراق في جدار التباين بينهما، تنفذ منه الحكومة المعطّلة الى حيّز الولادة، وهذا الشعور المتبادل يُنذر بمزيد من الدوران في الحلقة الاشتباكية بينهما، والمفتوحة على شتى الاحتمالات.
 
 
المصدر: الجمهورية
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