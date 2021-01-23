لبنان

وضع شاذ في لبنان قد يجرّ مخاطر كبرى...

Lebanon 24
23-01-2021 | 07:11
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كتبت "الجمهورية": الصورة الخلافية المتفاقمة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري التي بعثت الملل لدى اللبنانيين الذين وصلوا الى مرحلة اليأس من إمكان تفاهم الرئيسين، تعبّر في نظر أصدقاء لبنان عن "وضع شاذ ولا بدّ من تجاوزه والخروج منه، خصوصاً انّ المجتمع الدولي يَئس من المسؤولين في لبنان وعدم استجابتهم للتحذيرات والنصائح التي تُسدى إليهم"، وبحسب ما ينقله ديبلوماسيون عرب من القاهرة عن أوساط قريبة من الجامعة العربية الى بعض كبار المسؤولين "فإنّ استمرار الوضع الشاذ هذا، قد يجرّ على لبنان مخاطر كبرى من شأنها أن تضحّي به وباللبنانيين، وتزيد من خطر الاخلال بالاستقرار في هذا البلد".

المصدر: الجمهورية
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