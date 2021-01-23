أجواء "غير مطمئنة" وتحذير من وضع مأسوي مخيف!

علمت "الجمهوريّة" أنّ جهات حكوميّة تلقت أجواء وصفت بـ"غير المطمئنة" من مجموعة الدعم الدولية من اجل هذا البلد، تعكس "قلق مجموعة الدعم من تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فيه، وازديادها صعوبة وسوءاً، في ظل انعدام وسائل علاج ومواجهة هذه الأزمة".

كما تعكس أجواء مجموعة الدعم الدولية للبنان "شعوراً بالإحباط من تَعامل القادة اللبنانيين مع الملف الحكومي"، و"أسفاً بالغاً للتأخير الذي يبدو مفتعلاً في تشكيل حكومة تتولى تطبيق إصلاحات بشكل عاجل، تستجيب من خلالها لطموحات الشعب اللبناني، وما يطالب به المجتمع الدولي لخروج لبنان من أزمة هي الأخطر في تاريخه".

ووفق ما كشفته الجهات الحكوميّة، فإنّ مجموعة الدعم تحذّر "من وضع اكثر صعوبة، فيما لو مضى القادة في لبنان في مزيد من التأخر في إدراك أنّ الحاجة التي باتت ماسّة لاتفاقهم على تشكيل حكومة تنفذ خطة إصلاحات ومعالجات فورية، الى جانب المهمة الاساس في مواجهة فيروس كورونا، خصوصاً انّ التقارير تفيد بأن الشعب اللبناني بات يرزح تحت ثقل وضع مأساوي مخيف".