لبنان

هل تستجيب النقابة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-01-2021 | 08:17
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تشهد أوساط المحامين حالاً من التململ والإستياء بعد امتناع شركات التأمين عن متابعة وتحمّل تكلفة علاج أي إصابة أو عدوى تطال المحامين أو أفراد أسَرهم المشمولين بالتأمين.
وقد ناشد عدد من المحامين نقابتهم للعمل السريع لإيجاد آلية فعالة لمتابعة جائحة كورونا، فهل تستجيب نقابة المحامين؟ 

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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