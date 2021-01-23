هل تستجيب النقابة؟

تشهد أوساط المحامين حالاً من التململ والإستياء بعد امتناع شركات التأمين عن متابعة وتحمّل تكلفة علاج أي إصابة أو عدوى تطال المحامين أو أفراد أسَرهم المشمولين بالتأمين.

وقد ناشد عدد من المحامين نقابتهم للعمل السريع لإيجاد آلية فعالة لمتابعة جائحة كورونا، فهل تستجيب نقابة المحامين؟