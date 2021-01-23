في طرابلس.. إشكال تطوّر إلى إطلاق نار!

وقع إشكال مساء أمس الجمعة في منطقة القبة - طرابلس بين شابّين تطور إلى إطلاق نار، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وتبادل الشابان إطلاق النار ما أدّى لإصابتهما بالطلقات النارية حيث جرى نقلهما إلى مستشفيات المنطقة.وفتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالموضوع.