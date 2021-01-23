الدفاع المدني متروك!

تؤكد مصادر مطلعة أن كميات المازوت والبنزين بدأت بالنفاذ لدى مراكز الدفاع المدني، وأن المهمات الطارئة التي تُنفذ حالياً هي على نفقة المتطوعين بقدرات وإمكانيات متواضعة، وعليه فإن قيام الدفاع المدني بواجباته في حال حصول حرائق أو حوادث مهدد بالتوقف نهائياً، ما سيُلحق الضرر الكبير بالمواطنين ويهدد السلامة العامة ، لأن السلطة غير مكترثة ومهملة كما في كل الملفات.