لبنان

عبدالله ردا على نواب "التيار": البومة مهما علا صوتها فلن تصبح نسرا

Lebanon 24
23-01-2021 | 11:31
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غرّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" على نواب "التيار الوطني الحر": "بومة مهما علا صوتها، فلن تصبح نسرا، والهر مهما أظهر مخالبه فلن يصبح نمرا، والعربة مهما حملتها فلن ترى أمامها أسدا، والقبيح مهما جملته فلن يكون للجمال ملكا، والفطر السام مهما طبخته سيبقى قاتلا، ومن يركب العصا ظنا أنها فرس سيبقى واهما، هذا حالكم وعهدكم، يا أبواق الردود المنحطة".

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