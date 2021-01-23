منخفض جوّي بارد آتٍ قريباً.. وهذا طقس الويك اند!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاحد صافيا الى قليل الغيوم مع إرتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع تكون الجليد على ارتفاع 1400م. وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ويستمر حتى بعد ظهر الاربعاء حيث من المتوقع ان يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي بارد.المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا صباحا، يتحول الى قليل الغيوم ظهرا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة شمالا مع استمرار تكون الجليد على ارتفاع 1300م. الأحد: صاف الى قليل الغيوم مع إرتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع بقاء تكون الجليد على ارتفاع 1400م. الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة ويستمر تكون الجليد على ارتفاع 1400م. الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة شمالا.- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 5 الى 18 درجة. فوق الجبال من 2 الى 13 درجة. في الداخل من صفر الى 13 درجة- الرياح السطحية: شمالية شرقية سرعتها بين 10 و30 كم/س.- الانقشاع: جيد.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 الى 65 %.- حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 19°م.- الضغط الجوي: 1022 HPA أي ما يعادل: 767 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 06,41 ساعة غروب الشمس: 16,59