لبنان

زحمة سير على الاوتوستراد الساحلي باتجاه الشمال.. والسبب حواجز أمنية!

Lebanon 24
23-01-2021 | 12:56
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يشهد المسلك الشرقي من الاوتوستراد الساحلي باتجاه الشمال زحمة سير كثيفة جدا من مفرق غزير حتى مفرق طبرجا- قبالة الكازينو، حيث تقيم قوى الأمن الداخلي نقطة تفتيش لضبط مخالفات الإقفال العام، فيما تُسجل حركة سير خفيفة على المسلك الغربي باتجاه جونية.
 
 
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