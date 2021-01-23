زحمة سير على الاوتوستراد الساحلي باتجاه الشمال.. والسبب حواجز أمنية!

يشهد المسلك الشرقي من الاوتوستراد الساحلي باتجاه الشمال زحمة سير كثيفة جدا من مفرق غزير حتى مفرق طبرجا- قبالة الكازينو، حيث تقيم قوى الأمن الداخلي نقطة تفتيش لضبط مخالفات الإقفال العام، فيما تُسجل حركة سير خفيفة على المسلك الغربي باتجاه جونية.