لبنان

مياه الجنوب: وصل قسم كورونا في مستشفى قانا بشبكة المياه

Lebanon 24
23-01-2021 | 14:04
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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي - دائرة مياه صور في بيان، تأمين وصل قسم كورونا في مستشفى قانا الحكومي بشبكة المياه.

وجاء في بيان أصدرته المؤسسة: "إنطلاقا من مسؤولياتها الإجتماعية ودعما للقطاع الصحي وطواقم الخط الأول في مواجهة كورونا، قامت فرق المؤسسة بوصل قسم كورونا المستحدث في مستشفى قانا الحكومي بشبكة المياه وتنفيذ التمديدات اللازمة لتأمين التغذية بالمياه، لتسهيل عمل طاقمه في خدمة المرضى والمصابين ومعالجتهم".

على صعيد آخر، أعلنت المؤسسة أن "الدفع الالكتروني متوافر الآن وعلى مدار الساعة في فترة الإقفال العام عبر موقعنا. www.slwe. gov.lb".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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