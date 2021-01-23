لبنان

أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج: لتنفيذ القانون عبر بوابة الحكومة

Lebanon 24
23-01-2021 | 14:13
A-
A+
Doc-P-787045-637470080732481865.jpg
Doc-P-787045-637470080732481865.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، اجتماعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تناولت فيه حال الجمود بالنسبة لتنفيذ قانون الدولار الطالبي وانعكاسه على مستقبل الطلاب في الخارج، وأصدر المشاركون بيانا استغربوا فيه "لعبة تقاذف المسؤوليات التي يعتمدها السياسيون والماليون والمتعلقة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي والتي قد تهدد مستقبل جيل كامل من النخب، وكان آخرها ما أدلى به أمس الرئيس حسان دياب، حيث دعا إلى تطبيق القانون 193.

وقال: نشرت دوائرالسرايا الحكومية مراسلات عاجلة أرسلتهاالى وزير المال تطالبه بضرورة مراجعة مصرف لبنان لتطبيق القانون الملح والتنفيذ الفوري عطفا على القرار الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 16/10/ 2020".

وناشدوا دياب "تسمية الأشياء بأسمائها والاشارة الى من يتلاعب بمصير أبنائنا"، سائلين "هل تقاعس وزير المال عن متابعة هذا الملف وأوصلنا إلى هذه الكارثة؟ واذا كان هذا صحيح من موقعكم المطلوب محاسبته، ونحن نأمل من دولتكم تحديد موعد مع أعضاء الجمعية يراعي قرار الاقفال لتحريك ملف تنفيذ القانون عبر بوابة الحكومة وليكن هذا الملف مطروحا للضرورة إلى جانب الملفات الساخنة الاخرى سيما وأن رزمة قرارات تتعلق بالانفاق قد اتخذتها الحكومة".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:16 | 2021-01-23
19:17 | 2021-01-23
19:00 | 2021-01-23
18:46 | 2021-01-23
18:43 | 2021-01-23
18:38 | 2021-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website