لبنان

عملية أمنية للمخابرات بعد عام على جريمة قتل عريف اول.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-01-2021 | 14:52
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أوقفت قوة خاصة من مديرية المخابرات شخصين كانا قد شاركا في ٢٠٢٠/٢/٢٩ في قتل العريف اول ايمن المحمد في منطقة الشواغير - الهرمل، كما اوقفت القوة ايضاً مطلوبين اثنين بجرائم اخرى.
 
وكانت قيادة الجيش نعت العريف أيمن مهدي المحمد "الذي استشهد بتاريخ 29/2/2020 في محلة الشواغير- الهرمل، إثر تعرضه لكمين مسلح تخلله إطلاق نار".
وهو من مواليد 16/7/1982 وادي خالد- عكار، متأهل وله خمسة أولاد.
 
 
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