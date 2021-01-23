عملية أمنية للمخابرات بعد عام على جريمة قتل عريف اول.. اليكم التفاصيل

أوقفت قوة خاصة من مديرية المخابرات شخصين كانا قد شاركا في ٢٠٢٠/٢/٢٩ في قتل العريف اول ايمن المحمد في منطقة الشواغير - الهرمل، كما اوقفت القوة ايضاً مطلوبين اثنين بجرائم اخرى.



وهو من مواليد 16/7/1982 وادي خالد- عكار، متأهل وله خمسة أولاد. وكانت قيادة الجيش نعت العريف أيمن مهدي المحمد "الذي استشهد بتاريخ 29/2/2020 في محلة الشواغير- الهرمل، إثر تعرضه لكمين مسلح تخلله إطلاق نار".وهو من مواليد 16/7/1982 وادي خالد- عكار، متأهل وله خمسة أولاد.