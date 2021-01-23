احتجاجاً على الغلاء...قطع أوتوستراد طرابلس بيروت ومسارب مستديرة عبد الحميد كرامي

قطع عدد من المحتجين مسلكي أوتوستراد طرابلس - بيروت عند جسر البالما بالحجارة والعوائق، مما دفع القوى الامنية الى تحويل السير نحو الطريق البحرية، كما قطع آخرون مسارب مستديرة عبدالحميد كرامي، "احتجاجا على الاقفال العام والغلاء"، مؤكدين أنهم "سيصعدون من تحركاتهم في حال استمرار الاقفال الذي يمنعهم من تأمين قوت يومهم".