لبنان

الدفاع المدني في الهيئة الصحية: 185 مهمة في 24 ساعة

Lebanon 24
23-01-2021 | 16:16
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أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية، بأن مراكزها المنتشرة على كل الأراضي نفذت 185 مهمة مختلفة خلال 24 ساعة.

ولفتت إلى أن المهمات توزعت على الشكل الآتي:
- 54 مهمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.
- تجهيز 19 حالة وفاة من ناحية التغسيل والتكفين والدفن.
- مهمة تعقيم واحدة.
- نشاطان توعويان للمجتمع.
- 104 مهمات نقل حالات إسعافية طارئة وعادية.
بالاضافة الى العديد من المهام داخل غرف الطوارىء في كل مركز.

من جهة أخرى، بلغ عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية في مكافحة جائحة كورونا فقط حتى الآن 5114 مهمة نقل مصاب أو مشتبه في إصابته أو مخالط، ودفن 925 متوفيا بالفيروس من أصل 2067 في لبنان، بالاضافة الى 51527 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة والمدارس والجامعات ودور العبادة وغيرها.
 
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