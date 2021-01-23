الرئيس ميقاتي نعى الدكتور عبد الاله ميقاتي: سنفتقدك في كل محطة وسيرافقنا طيفك

غيب الموت بعد ظهر اليوم الدكتور عبد الاله ميقاتي المشرف العام على جمعية "العزم والسعادة" الاجتماعية. وسيصلى على جثمان الفقيد الراحل عقب صلاة العشاء في مسجد طينال في باب الرمل.

وقد نعاه الرئيس نجيب ميقاتي بالاتي:

"رحل رفيق الدرب الدكتور عبد الاله ميقاتي بصمت كما عمل طوال حياته بصمت.

برحيله اخسر صديقا ورفيقا كان معنا في السراء والضراء، في العائلة الصغرى، كما في عائلة مؤسسات العزم التي ساهم معنا في انشائها وكان المشرف العام عليها لسنوات طويلة.

عبد الاله ميقاتي قامة طرابلسية ووطنية كبرى انتقل اليوم الى جوار ربه، تاركا ارثا من الاخلاق والشهامة والاستقامة والمحبة الصافية، والاهم انه عاش بخوف الله وايمان مستقيم بربه.

سافتقدك يا دكتور عبد الاله في كل محطة وسيبقى طيفك يرافقنا اينما حللنا.

رحمك الله واسكنك فسيح جناته.

" إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى... فلنصبر ولنحتسب"

انّا لله وانّا اليه راجعون. صدق الله العظيم".

نبذة عن حياة الراحل

وهنا نبذة عنه:

- من مؤسسي "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية"

- من مؤسسي مدارس العزم

- رئيس مجلس أمناء جامعة العزم اعتبارا من العام 2015

- المشرف العام على جمعية العزم والسعادة الاجتماعية منذ العام 2000.

- عضو المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى اعتبارا من العام 2015

- مؤسس ومدير عام واحة العلوم والتكنولوحيا في لبنان اعتبارا من العام 2013

- مدير عام سابق لمجمع العزم التربوي (مدرسة العزم ومعهد العزم الفني)

- أمين عام منتدى الوسطية بين العامين 1984 و2014

- أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانية- كلية الهندسة- الفرع الأول - قسم الكهرباء والإلكترونية(1990 - 1991) مستشار سابق لوزارة الطاقة

- مدير قسم آليات البناء شركة الإنشاءات العربية – أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدة

الدراسة

- 1976 - 1979: دكتوراه في العلوم التقنية من معهد الطاقة في موسكو.

-1969 - 1976: بكالوريوس وماجستير في هندسة التحكم الصناعي من معهد الطاقة في موسكو.

انجازات

له مؤلفان: "مدخل الى فقه النعمة" و"مسيرة التعلم عند العرب".

شارك في إدارة وتأسيس عدة شركات تجارية في لبنان والخارج.

قام بتأسيس وتركيب عدة مصانع في لبنان والخارج.

شارك في عدة مؤتمرات وندوات في لبنان والخارج.

كتب العديد من المقالات العلمية والسياسية والاجتماعية في المجلات العلمية والصحف اللبنانية.

اسرة "لبنان 24" التي آلمها المصاب برحيله تتقدم من أشقائه محمد رشيد، عبد الكريم، عبد الحميد، عبد المجيد سعدالله، وخاصة من شقيقه العميد عبد الحليم، عضو مجلس ادارة " لبنان 24" ومن افراد عائلته واسرة العزم باحر التعازي سائلة الله ان يسكن الراحل فسيح جناته.