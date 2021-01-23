تشييع الدكتور عبد الإله ميقاتي إلى مثواه الأخير.. ومواقف أشادت بمزاياه





أقيمت صلاة الجنازة في جامع طينال بعد صلاة العشاء وأم الشيخ إمام المصلين، ثم حمل نعش الراحل باتجاه مدافن باب الرمل حيث وري الثرى. شيّعت طرابلس ومؤسسات العزم عضو المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى والمشرف العام على جمعية العزم والسعادة الاجتماعية الدكتور عبدالاله ميقاتي، وذلك في مأتم مهيب شارك فيه الرئيس نجيب ميقاتي، النائب علي درويش، القائم بأعمال الافتاء الشيخ محمد إمام، مسؤولو القطاعات في تيار العزم، وشخصيات سياسية وإجتماعية وأكاديمية ونقابية، وعدد من المشايخ والعلماء وأئمة المساجد، وحشد من أبناء طرابلس.أقيمت صلاة الجنازة في جامع طينال بعد صلاة العشاء وأم الشيخ إمام المصلين، ثم حمل نعش الراحل باتجاه مدافن باب الرمل حيث وري الثرى.



مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان

ونعى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الدكتور عبد الاله ميقاتي، الذي وافته المنية بجائحة كورونا، وقال دريان في بيان: "إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى خسر ركنا من أركانه الذي هو على درجة كبيرة من الأخلاق الحميدة والعلم والفكر والثقافة والأدب".





وأضاف: "قد كان الفقيد يحمل في قلبه وعقله ووجدانه القضايا الإسلامية والوطنية وأمينا عليها ووفيا ومخلصا لها، ونشهد له بالعمل الدؤوب والسعي الدائم في خدمة الإسلام والمسلمين".



وتابع: "كان رحمه الله صاحب عقل رشيد وفكر سديد، برحيل الدكتور ميقاتي يخسر المجلس الشرعي الإسلامي الاعلى أحد أبرز أعضائه.



رحم الله الفقيد العزيز رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وأنزله منازل الأبرار وألهم عائلته وأصدقاءه جميل الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون".

ونعى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الدكتور عبد الاله ميقاتي، الذي وافته المنية بجائحة كورونا، وقال دريان في بيان: "إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى خسر ركنا من أركانه الذي هو على درجة كبيرة من الأخلاق الحميدة والعلم والفكر والثقافة والأدب".وأضاف: "قد كان الفقيد يحمل في قلبه وعقله ووجدانه القضايا الإسلامية والوطنية وأمينا عليها ووفيا ومخلصا لها، ونشهد له بالعمل الدؤوب والسعي الدائم في خدمة الإسلام والمسلمين".وتابع: "كان رحمه الله صاحب عقل رشيد وفكر سديد، برحيل الدكتور ميقاتي يخسر المجلس الشرعي الإسلامي الاعلى أحد أبرز أعضائه.رحم الله الفقيد العزيز رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وأنزله منازل الأبرار وألهم عائلته وأصدقاءه جميل الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون".

الرئيس سعد الحريري

وغرد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر": "أتقدم بالتعزية من سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية، ومن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، ومن دولة الرئيس نجيب ميقاتي، بوفاة المفكر الاسلامي الاستاذ عمر عبد الاله ميقاتي، خسارة كبيرة الى طرابلس بخاصة، والى لبنان بعامة.



حمى الله لبنان مع جميع أبنائه، ونسأل الله تعالى له الرحمة والى أسرته الصبر والسلوان" .



وقد رد الرئيس ميقاتي على تعزية الحريري عبر تويتر بالقول: "جزاكم الله خيرا ودمتم بصحة وعافية".



محمد كبارة

ونعى النائب محمد كبارة الدكتور عبدالاله ميقاتي، فقال: خسرنا وخسرت طرابلس رجل علم وثقافة وأخلاق.. الدكتور عبدالاله ميقاتي علم من أعلام الفكر الاسلامي، وقامة وطنية لطالما عملت على بناء المؤسسات وخدمة الناس والدفاع عنهم، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان.

فيصل كرامي

نعى رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي الدكتور عبد الاله ميقاتي قائلاً:

"برحيل الدكتور عبد الاله ميقاتي، تفقد طرابلس رجلاً من فكر وعلم ودماثة، ترك بصمات نقية في ميادين العمل الاجتماعي والثقافي والاكاديمي، وعلى المستوى الشخصي افقد صديقاً ربطتني به على الدوام روابط الموّدة وهموم المدينة التي نتشارك في خدمتها. انا لله وانا اليه راجعون."

علي درويش

ونعى النائب الدكتور علي درويش برحيل الدكتور عمر عبدالإله ميقاتي عبر حسابه على تويتر: "فقدت طرابلس قامة وطنية وأخلاقية عُرفت بتواضعها وغيرتها على مدينتها، بوفاة الدكتور عمر عبد الإله ميقاتي، ترك بصماته ضمن العمل الاكاديمي والثقافي والاجتماعي والتفاني في خدمة أهل طرابلس .

نقدم أحر التعازي لعائلته ونخص دولة الرئيس نجيب ميقاتي وعائلة العزم والسعادة."

مصطفى أديب

ونعى سفير لبنان في المانيا الدكتور مصطفى أديب في تغريدة عبر "تويتر" المشرف العام على جمعية "العزم والسعادة الاجتماعية" الدكتور عبد الاله ميقاتي، فقال: "فقدنا اليوم رجلا نبيلا، كبيرا في محبته وعطائه وتسامحه وحضوره، هو الأخ الدكتور عبدالإله ميقاتي الإنسان الطيب المتواضع الشهم، المجتهد في بناء المؤسسات، والساعي إلى الخير وإلى خدمة الناس، وإلى الدفاع عن أهله ودينه ومدينته.

لقد كان الراحل الكبير معينا لا ينضب من علم الدين والدنيا، ومصنعا للأخلاق والقيم، وقمة في الثقافة والمعرفة والرقي.

إننا إذ نعبر عن عميق حزننا وألمنا على فقدانه، نتقدم من عائلته الكريمة ومن محبيه بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون".



عادل أفيوني

الوزير السابق عادل أفيوني كتب عبر حسابه عبر موقع تويتر: ما أصعب ان نودّع الدكتور. عبد الإله ميقاتي رحمه الله. رجل قلّ نظيره، محب مخلص خلوق دمث، جمع بين العلم والإيمان والأخلاق وحب الناس. سنفقده جميعاً وسيفتقده اهل طرابلس التي سخّر حياته في خدمة ابنائها. إلى جنّات الخلد ايها الدكتور الطيّب وإلى عائلتك واحبائك وكل أهل طرابلس احر التعازي.



رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق

رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق نعى بدوره الدكتور عبدالإله ميقاتي، وقال في بيان: "بإسمي وباسم زملائي في المجلس البلدي، أتقدم من الرئيس نجيب ميقاتي وأفراد العائلة، ومن طلابك بأحر التعازي والمواساة لرحيل رجل من رجالات طرابلس الأبرار الاخ والصديق الدكتور عبدالاله ميقاتي".



أضاف: "في الملمات يعز الكلام، وحين يكون المصاب تبحث اللغة عن متنفس يصف الوجع ومشاعر القلب، وما يخفف المرارة أن الموت كأس دائر على الناس، وكل منا ذائقه. قال جل جلاله "إنك ميت وإنهم ميتون".

أن أتحدث عن قامة علمية رفيعة بقدر فقيدنا الدكتور ميقاتي ليس بالأمر السهل، فهو الذي جمع المجد والتاريخ والآصالة والعطاء وحب الاخر في شخصه الكريم، فكان علما فذا في كل المرافق والمواقع التي تولى قيادتها، لاسيما في جمعية العزم والسعادة الاجتماعية وجامعة العزم والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى.

نم قرير العين، فنحن والزملاء في المجلس البلدي واهالي طرابلس ندعو لك بالرحمة، وعوضنا من بعدك بأوفياء يحملون المشعل ويكملون الرسالة.

واختم بقول الله تعالى "وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون" صدق الله العظيم".



الشيخ مالك جديدة

رئيس "دائرة الأوقاف الإسلامية" في عكار الشيخ مالك جديدة، نعى بدوره في بيان، المفكر الإسلامي وعضو المجلس الشرعي الأعلى عبد الاله ميقاتي.



وتقدم جديدة "بخالص العزاء من مفتي الجمهورية والمجلس الشرعي الأعلى والرئيس نجيب ميقاتي والعائلة الكريمة، سائلين المولى أن يعوضنا بمن يسد مسده ويكمل مسيرته المباركة".



وقال: "لقد كان الفقيد الكبير متميزا بفكره النير ودماثة خلقه وعظيم تواضعه، لقد فقدت الفيحاء علما من أنبل رجالها، رائدا في مسيرة العمل الخيري والإجتماعي والثقافي، تغمده الله برحمته ورضوانه. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون".

رأفت محمد رشيد الميقاتي

من جهة أخرى، صدر عن رئيس جمعية الإصلاح الاسلامية وجامعة طرابلس الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي البيان الآتي:

"بسم الله الرحمن الرحيم

إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب

بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره ننعى إلى اللبنانيين والمسلمين في العالم الأستاذ الدكتور عبد الاله ميقاتي - عضو المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في لبنان - والذي توفاه الله تعالى إثر إصابته البليغة بوباء الكورونا

"رحل رفيق الدرب بصمت".. الرئيس نجيب ميقاتي ينعى الدكتور عبد الاله ميقاتي.

رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية

نعى رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، في بيان، عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى والمشرف العام على جمعية العزم والسعادة الدكتور عبد الإله ميقاتي، معتبرا أن "الكلمة الطيبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة، والعمل الخالص لوجه الله، والصفوف الأولى بالمساجد، وقضاء حوائج الناس، كلهم خسروا الدكتور عبد الإله ميقاتي".



وأضاف: "اللهم اشهد أنني لا أعرف أحدا إلا وأثنى عليه. اللهم أدخله مدخل صدق، وارزقه مد بصره، واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم توله بعفوك ولطفك ورحمتك ورضاك، واجعله في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع النبيين والشهداء والصالحين".



وختم: "آلمني جدا فراقك يا أخي. اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها".

رئيس جمعية "إنماء طرابلس والميناء" أنطوان حبيب

نعى رئيس جمعية "إنماء طرابلس والميناء" أنطوان حبيب في بيان، "المفكر الإسلامي وعضو المجلس الشرعي عمر عبد الإله ميقاتي"، وقال: "إن خسارته كبيرة لطرابلس خصوصا، ولبنان عموما، فهو رجل علم وفكر، جمع المجد والتاريخ والأصالة والعطاء، وكان نموذجا يحتذى في كل المرافق والمواقع التي تولاها. كما كان متميزا بفكره النير ودماثة خلقه".



وأشار إلى أن "الفيحاء فقدت علما من أنبل رجالها، رائدا في مسيرة العمل الخيري والاجتماعي والثقافي".



وتقدم حبيب ب"خالص العزاء من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والمجلس الشرعي الأعلى والرئيس نجيب ميقاتي وعائلته الكريمة".

مصلحة استثمار مرفأ طرابلس

تقدمت مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ب "التعزية الحارة" من رئيس مجلس إدارتها السابق المهندس عبد الحميد ميقاتي، بوفاة شقيقه "فقيد طرابلس المرحوم الدكتور عبد الإله ميقاتي".



وقالت في بيان: "الفقيد الغالي الدكتور عبد الإله ميقاتي، كان مهتما دائما بطرابلس وأهلها ومشاريعها، ولطالما كان من أهم الداعمين مع أخوته وعائلته لمشاريع تطوير وتوسيع مرفأ طرابلس. رحم الله الدكتور عبد الإله وأسكنه فسيح جنانه".

جامعة الجنان

ونعى رئيس مجلس أمناء جامعة الجنان الدكتور سالم فتحي يكن في بيان، "الأستاذ الدكتور عبدالاله ميقاتي رحمه الله، قائلا: "برحيل الدكتور عبدالاله ميقاتي نخسر قامة طرابلسية ووطنية تتمتع بنبل الأخلاق والإستقامة والمحبة، وهو رجل فكر وعلم كان له دور بارز في قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الجنان، تعرفه طرابلس بصغيرها وكبيرها إنسانا متواضعا، دمث الأخلاق".



وأضاف "باسمي وباسم الهيئتين التعليمية والإدارية في جامعة الجنان، نتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جنانه".



وختم "ستفتقدك طرابلس وسيبقى أثرك الطيب الذي زرعته، نسأل الله تعالى أن يتغمدك برحمته الواسعة".

رئيس إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير

كما نعى رئيس إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير في بيان، الدكتور عبدالإله ميقاتي "الرجل الهادئ صاحب الأيادي البيضاء والعطاء في الخفاء، والساعي دوما للخير في كل المحافل". منوها "بمناقبية الفقيد إبن البيت العريق، وإبن عائلة ميزتها التقوى وخدمة الناس".



وختم المير:" رحمك الله دكتور عبد الإله ميقاتي وأسكنك الفردوس الأعلى، رحلت ولكن أثرك سيبقى في قلوبنا".

عمر كامل مسقاوي

أصدر الوزير السابق نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى عمر كامل مسقاوي بيان نعي للدكتور عبدالإله ميقاتي قال فيه: "ببالغ من الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الأخ والصديق زميلنا في المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الدكتور عبدالاله ميقاتي.



تعرفت على الفقيد في زمن من بداية القرن الحالي عضوا في جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية في طرابلس، ومن ثم مجلس أمناء ثانوية روضة الفيحاء. ثم تتابع لقاؤنا به نشاطا وإدارة وحوارا زمن توليه ادارة مؤسسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي الثقافية والدينية حيث تمت استضافة علماء ومفكرين من العالم العربي لعقد لقاءات مع أهل المدينة في اطار نشاطات ترفد المجتمع الطرابلسي علما و فكرا.



في كل هذه اللقاءات والنشاطات كان الراحل حاضرا ومشاركا بصورة فعالة تعكس علمه وثقافته وحرصه على نشر العلم بما ينفع الناس. لقد اضافت هذه النشاطات لنشأة فقيدنا، مهندسا، مساحة واسعة من البحث الفكري أهلته لإصدار دراسات ومناقشات أدخلت عناوين جديدة الى الحركة الفكرية في المدينة.



لقد كان لحضوره الفاعل في مختلف هذه النشاطات ما أهَّله بجدارة لدور اساسي في المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى على مدى دورتين حين شغلته واستحوذت على تفكيره قضايا تراثنا الوقفي ومستقبلنا فيه تنظيما مؤسساتيا متضامنا مع اعضاء المجلس الشرعي.



في إطار كل ذلك، كان لفقيدنا واخينا دورا ورؤية سعى الى تكريسها مع زملائه تأسيسيا لمنهج مستقبلي راسخ.



نبأ انتقال الدكتور عبدالاله الى جوار الرفيق الأعلى يثير فينا جميعا، اصدقاء ورفاق، شهادة وثناء وحزنا، وأراني معهم اليوم وقد وجبت شهادتنا فيه عند لقاء ربه كما جاء في الأثر.



رحمه الله وجعل الجنة مسكنه مع الصديقين والشهداء، وحسن اولئك رفيقا".

رئيس بيت الزكاة والخيرات الدكتور محمد علي ضناوي

كما نعى رئيس بيت الزكاة والخيرات الدكتور محمد علي ضناوي في بيان، "رجل الخير والإحسان" الكتور عمر عبدالإله ميقاتي، وقال: بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره ننعى الدكتور ميقاتي، الذي توفاه الله تعالى، بعد صراع مع وباء الكورونا.



أضاف "إننا في بيت الزكاة والخيرات إذ نعرب عن بالغ خسارتنا لقامة إنسانية وعلمية وخيرية، ندعو الله أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته، وأن يسكنه أعلى المراتب في الجنة. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.اللهم أفرغ على قلب أهله وأحبائه الصبر الجميل".

رئيس الرابطة الثقافية في طرابلس رامز الفري