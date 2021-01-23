15
o
بيروت
15
o
طرابلس
11
o
صور
17
o
جبيل
11
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
نعي رسمي وشعبي للدكتور عبدالاله الميقاتي: رجل نبيل ترك بصمات نقية
Lebanon 24
23-01-2021
|
18:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعى رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي الدكتور عبد الاله ميقاتي قائلاً:
"برحيل الدكتور عبد الاله ميقاتي، تفقد طرابلس رجلاً من فكر وعلم ودماثة، ترك بصمات نقية في ميادين العمل الاجتماعي والثقافي والاكاديمي، وعلى المستوى الشخصي افقد صديقاً ربطتني به على الدوام روابط الموّدة وهموم المدينة التي نتشارك في خدمتها.
انا لله وانا اليه راجعون."
رأفت محمد رشيد الميقاتي
من جهة أخرى، صدر عن رئيس جمعية الإصلاح الاسلامية وجامعة طرابلس الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي البيان الآتي:
"بسم الله الرحمن الرحيم
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره ننعى إلى اللبنانيين والمسلمين في العالم الأستاذ الدكتور عبد الاله ميقاتي - عضو المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في لبنان - والذي توفاه الله تعالى إثر إصابته البليغة بوباء الكورونا
لقد رحل فقيدنا الكبير في الزمن الصعب، وكان ذاك الأكاديمي العريق في جامعته ومجتمعه، الحريص على العلم وأهله وتوقيرهم وحسن الصلة بهم.
رحل المحب لفعل الخيرات والنهوض الاجتماعي، المحافظ على الجماعات والفجر في المساجد، المتذوق لنعم الله والمصنّف "لفقه النعمة" كي يتذوق الناس حلاوتها في عصر الغفلة والجحود.
رحل من كان يحرص على تطوير أداء المؤسسة الرسمية الاسلامية، من موقعه في المجلس الاسلامي الأعلى، رحل وفي قلبه حرقة على ما آلت إليه أمور المسلمين بخاصة واللبنانيين بعامة، جراء الانقسامات الطائفية والمذهبية والسياسية. رحمك الله رحمة واسعة وأكرم نزلك ووسع مدخلك وغسلك بالماء والثلج والبرد ونقاك من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وآجرك على صبرك الجميل وصالح أعمالك، وأفرغ على قلب أهلك الأعزاء صبرا جميلا، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
مصطفى أديب
ونعى سفير لبنان في المانيا الدكتور مصطفى أديب في تغريدة عبر "تويتر" المشرف العام على جمعية "العزم والسعادة الاجتماعية" الدكتور عبد الاله ميقاتي، فقال: "فقدنا اليوم رجلا نبيلا، كبيرا في محبته وعطائه وتسامحه وحضوره، هو الأخ الدكتور عبدالإله ميقاتي الإنسان الطيب المتواضع الشهم، المجتهد في بناء المؤسسات، والساعي إلى الخير وإلى خدمة الناس، وإلى الدفاع عن أهله ودينه ومدينته.
لقد كان الراحل الكبير معينا لا ينضب من علم الدين والدنيا، ومصنعا للأخلاق والقيم، وقمة في الثقافة والمعرفة والرقي.
إننا إذ نعبر عن عميق حزننا وألمنا على فقدانه، نتقدم من عائلته الكريمة ومن محبيه بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون".
تابع
الأكثر قراءة
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
20:48 | 2021-01-22
22/01/2021 08:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
السوق عائم على بحر من الدولارات.. لماذا لم يشهد سعر صرف الليرة تحسّناً؟
Lebanon 24
السوق عائم على بحر من الدولارات.. لماذا لم يشهد سعر صرف الليرة تحسّناً؟
06:47 | 2021-01-23
23/01/2021 06:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج سيكون الحظ حليفها في الـ2021
Lebanon 24
هذه الأبراج سيكون الحظ حليفها في الـ2021
10:30 | 2021-01-23
23/01/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حاربت بصمت لمدة عام: فنانة لبنانية تروي قصة انتصارها على السرطان.. وتوجه رسالة مؤثرة
Lebanon 24
حاربت بصمت لمدة عام: فنانة لبنانية تروي قصة انتصارها على السرطان.. وتوجه رسالة مؤثرة
09:00 | 2021-01-23
23/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
09:20 | 2021-01-23
23/01/2021 09:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:17 | 2021-01-23
اسرائيل تحاول خطف شقيق الراعي زهرة.. اليكم التفاصيل!
19:00 | 2021-01-23
كورونا لبنان يضرب من جديد... ارقام الوفيات والاصابات لا تزال مرتفعة
18:46 | 2021-01-23
متعاقدو المهني: مستمرون بالإضراب لحين تحقيق المطالب
18:43 | 2021-01-23
مستشفى صيدا الحكومي: نواصل إجراء فحوص PCR طيلة أيام الأسبوع
18:38 | 2021-01-23
كم بلغ مجموع محاضر مخالفات قرار الإقفال العام؟
18:19 | 2021-01-23
عربيد: لشرح آلية التلقيح للناس
فيديو
فيروز تحضر "الكنافة".. فيديو متداول يحصد آلاف المشاهدات!
Lebanon 24
فيروز تحضر "الكنافة".. فيديو متداول يحصد آلاف المشاهدات!
15:00 | 2021-01-23
23/01/2021 19:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة مؤثرة.. كلبة وفية تنتظر صاحبها أمام المستشفى لأيام! (فيديو)
Lebanon 24
قصّة مؤثرة.. كلبة وفية تنتظر صاحبها أمام المستشفى لأيام! (فيديو)
15:00 | 2021-01-23
23/01/2021 19:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بأسعار منافسة.. "سامسونغ" تطلق مجموعة من أقراص التخزين الخارجية! (فيديو)
Lebanon 24
بأسعار منافسة.. "سامسونغ" تطلق مجموعة من أقراص التخزين الخارجية! (فيديو)
09:00 | 2021-01-23
23/01/2021 19:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact