دريان ينعى عبد الاله ميقاتي

نعى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الدكتور عبد الاله ميقاتي، الذي وافته المنية بجائحة كورونا، وقال دريان في بيان: "إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى خسر ركنا من أركانه الذي هو على درجة كبيرة من الأخلاق الحميدة والعلم والفكر والثقافة والأدب".وأضاف: "قد كان الفقيد يحمل في قلبه وعقله ووجدانه القضايا الإسلامية والوطنية وأمينا عليها ووفيا ومخلصا لها، ونشهد له بالعمل الدؤوب والسعي الدائم في خدمة الإسلام والمسلمين".وتابع: "كان رحمه الله صاحب عقل رشيد وفكر سديد، برحيل الدكتور ميقاتي يخسر المجلس الشرعي الإسلامي الاعلى أحد أبرز أعضائه.رحم الله الفقيد العزيز رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وأنزله منازل الأبرار وألهم عائلته وأصدقاءه جميل الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون".