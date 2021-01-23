لبنان

عربيد: لشرح آلية التلقيح للناس

Lebanon 24
23-01-2021 | 18:19
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غرد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد عبر حسابه على "تويتر": "أسئلة كثيرة تقلق اللبنانيين حول اللقاح المنتظر. أسبابها عدم وضوح آلية التلقيح، والتأخر بإعلام للمواطنين، وعدم يقين المواطنين بأنها ستتم في موعدها المحدد".

وأضاف: "دول كبرى ارتبكت، لكنها كانت أكثر شفافية مع مواطنيها، وشاركت جميع المعنيين آراءهم. كمعنيين، وكمواطنين، نطلب شرح الآلية للناس وتحديد الأماكن وتأكيد المواعيد. خصوصا وأن التفاصيل التقنية تضع الكثير من الضوابط لعملية التلقيح".
 
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