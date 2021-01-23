لبنان

كم بلغ مجموع محاضر مخالفات قرار الإقفال العام؟

Lebanon 24
23-01-2021 | 18:38
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن تسطير 9985 محضر مخالفات قرار الإقفال العام المنظمة اعتباراً من تاريخ 14-1-2021 ولغاية ظهر اليوم 23-1-2021.

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