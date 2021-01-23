مستشفى صيدا الحكومي: نواصل إجراء فحوص PCR طيلة أيام الأسبوع

أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمستشفى صيدا الحكومي الدكتور أحمد الصمدي، في تصريح، ان "المستشفى يواصل إجراء فحوص PCR طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يوم الأحد، ابتداء من يوم غد ضمنا".



وقال: "أمام الإقبال المتزايد من المواطنين على إجراء فحوص PCR خلال باقي أيام الأسبوع، اتخذت إدارة المستشفى قرارا بإجرائها ايضا يوم الأحد، ليتسنى لأكبر عدد منهم إجراء الفحص".