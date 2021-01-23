لبنان

كورونا لبنان يضرب من جديد... ارقام الوفيات والاصابات لا تزال مرتفعة

Lebanon 24
23-01-2021 | 19:00
A-
A+
Doc-P-787110-637470254182331878.jpg
Doc-P-787110-637470254182331878.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 4176 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة ال 276587. كما تم تسجيل 52 حالة وفاة. 
 
مواضيع ذات صلة
١٧ إصابة بفيروس كورونا على متن رحلات آتية الى لبنان
lebanon 24
23/01/2021 22:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
‏وزارة الصحة: 52 حالة وفاة و4176 إصابة جديدة بفيروس ‎كورونا في لبنان
lebanon 24
23/01/2021 22:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب عاصم عراجي: علمياً لإنجاح عملية التلقيح ضد فيروس كورونا يجب تلقيح ما لا يقلّ عن ٨٠ % من المقيمين على الأراضي اللبنانية من دون الأخذ بالاعتبار الجنسية وإلا لن نتمكن من السيطرة على التفشي المجتمعي
lebanon 24
23/01/2021 22:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاحات كورونا في لبنان مجانيّة.. ستة ملايين لقاح وهذه خارطة توزيعها
lebanon 24
23/01/2021 22:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24

كورونا

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:55 | 2021-01-23
22:29 | 2021-01-23
21:44 | 2021-01-23
21:38 | 2021-01-23
21:14 | 2021-01-23
21:00 | 2021-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website