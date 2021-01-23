اسرائيل تحاول خطف شقيق الراعي زهرة.. اليكم التفاصيل!

حاول العدو الاسرائيلي عصر اليوم، خطف الراعي اسماعيل زهرة شقيق الراعي حسن زهرة، من محلة مزرعة بسطرة في مزارع شبعا، لكنه تمكن من الافلات من العدو.



وكان حسن قد خطف في 12 الحالي، بينما كان يرعى قطيعا من الماشية في محلة بسطرة في مزارع شبعا، وأفرج عنه في 15 منه.