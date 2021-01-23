طريق عام القموعة باتجاه الهرمل باتت سالكة... للسيارات المجهزة

أعلن رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع في أعالي عكار خالد ديب، مساء اليوم، إتمام عملية فتح طريق عام القموعة- البويدرات- جوز الدارة- مرجحين باتجاه الهرمل، على خط واحد، للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية ورباعية الدفع.ولفت الى أن عملية توسيع الطريق "ستستكمل غدا لإعادة فتحها بالاتجاهين"، متمنيا على السائقين "القيادة بحذر شديد وتوخي مخاطر الانزلاق بفعل تشكل الجليد مع التدني الملحوظ بدرجات الحرارة".وقد بدأت حركة المرور تستعيد حيويتها نسبيا على هذه الطريق التي تعتبر الشريان الأساسي بين جرود عكار ومنطقة البقاع عبر الهرمل.